Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Брестской области 4 октября, в пятницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Первого ждут в Брестской области. ОАО “Парохонское” в Пинском районе», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что среди главных тем рабочей поездки указаны следующие. Называются завершение уборочной в Беларуси, в Брестской области, районе. Одной из тем указана мелиорация и оснащение специальной техникой — на примере конкретного хозяйства, а также семеноводство многолетних трав, организация образовательного процесса.
«Первый прибыл в первый регион», — уточнили в телеграм-канале.
Сразу по приезду глава государства, говоря про погоду на Брестчине, сказал:
— К вам как на войну! Не добраться.
Напомним, что 3 октября появилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко отправился на южную границу Беларуси.
Ранее Лукашенко сказал о контактах с Германией, отметив изменения негативного сценария.