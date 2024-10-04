Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко находится с рабочей поездкой в Брестской области 4 октября

Лукашенко посещает Брестскую область 4 октября, в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Брестской области 4 октября, в пятницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Первого ждут в Брестской области. ОАО “Парохонское” в Пинском районе», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что среди главных тем рабочей поездки указаны следующие. Называются завершение уборочной в Беларуси, в Брестской области, районе. Одной из тем указана мелиорация и оснащение специальной техникой — на примере конкретного хозяйства, а также семеноводство многолетних трав, организация образовательного процесса.

«Первый прибыл в первый регион», — уточнили в телеграм-канале.

Сразу по приезду глава государства, говоря про погоду на Брестчине, сказал:

— К вам как на войну! Не добраться.

Лукашенко посещает Брестскую область 4 октября, в пятницу. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Напомним, что 3 октября появилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко отправился на южную границу Беларуси.

Ранее Лукашенко сказал о контактах с Германией, отметив изменения негативного сценария.