Лукашенко находится с рабочей поездкой в Брестской области 4 октября

В телеграм-канале отметили, что среди главных тем рабочей поездки указаны следующие. Называются завершение уборочной в Беларуси, в Брестской области, районе. Одной из тем указана мелиорация и оснащение специальной техникой — на примере конкретного хозяйства, а также семеноводство многолетних трав, организация образовательного процесса.