Лукашенко поручил вернуться к программе по развитию Полесья

«Когда-то мы подступались к Полесью. И была принята программа по возрождению Полесья. Как у нас, у чиновников, бывает: пошевелились туда-сюда и на этом закончили. Что-то сделали, что-то нет. Надо вернуться к этому вопросу. И не распылять средства. Правительству команду дал, чтобы мы сконцентрировались на каких-то крупных проектах и направляли туда средства», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в целом страну за пятилетку надо привести в полный порядок, чтобы оставить ее в надлежащем виде следующему поколению, детям. «А для этого надо там, где нужно, порядок навести», — сказал Президент.
Он напомнил и о других подобных региональных программах. Например, по юго-востоку Могилевской области, возрождению чернобыльских районов, которые на протяжении десятилетий возвращали к жизни. «Сегодня видим, что поступили правильно», — отметил белорусский лидер.
По его словам, за зиму надо подумать о том, что делать в Витебской области, и выработать соответствующие подходы.
Что касается Могилевской области, то глава государства уверен, что там для эффективного развития все есть, кроме дисциплины. «Могилевской области нужен хороший кнут. Там отличные земли, есть все. Просто разболтались», — сказал он.
Что касается Полесья, Александр Лукашенко уточнил, что речь идет о территориях от Пинска в сторону Мозыря. И если в Мозырском районе есть средства для собственного развития, имеется мощная производственная база, то на другие районы Полесья нужно дополнительно обратить внимание.
Образцом того, как и что надо делать, Президент назвал земли ОАО «Парохонское», где достигнут высокий уровень хозяйствования и развития социальной сферы. «Чисто, красиво», — оценил глава государства.
Курировать этот вопрос Александр Лукашенко поручил уполномоченному представителю главы государства в Брестской области Михаилу Русому. Помочь в организационном плане и советом может руководитель ОАО «Парохонское». Естественно, в стороне не останется и правительство, руководство области.
«Сделаете за пять лет — вы герои. Надо сделать, как в “Парохонском”, — сказал глава государства.
«Если мы Полесье приведем в порядок, мы только за счет Полесья накормим всю страну, — подчеркнул белорусский лидер. — Полесье бросить нельзя».
Глава государства обратил внимание, что ввиду более теплого климата нужно осваивать возделывание новых, более южных культур. Думать следует и над внедрением технологий орошения земель.