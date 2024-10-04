Лукашенко поручил вернуться к программе по развитию Полесья

«Когда-то мы подступались к Полесью. И была принята программа по возрождению Полесья. Как у нас, у чиновников, бывает: пошевелились туда-сюда и на этом закончили. Что-то сделали, что-то нет. Надо вернуться к этому вопросу. И не распылять средства. Правительству команду дал, чтобы мы сконцентрировались на каких-то крупных проектах и направляли туда средства», — сказал глава государства.