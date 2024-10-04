Искусственный интеллект упростит работу судов — Токаев

«Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что данное новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям. Стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний».