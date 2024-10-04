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Искусственный интеллект упростит работу судов — Токаев

АСТАНА, 4 окт — Sputnik. Одним из приоритетов в работе судов Токаев назвал применение современных технологий, в частности искусственного интеллекта.

Источник: Акорда

Выступая на IX Съезде судей, президент Казахстана отметил, что внедрение цифровых технологий позволило значительно упростить участие граждан в судебном процессе и повысило прозрачность деятельности суда.

«Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта».

отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев подчеркнул, что дистанционное судопроизводство позволило внедрить экстерриториальную подсудность по гражданским делам. В пример он привел онлайн трансляции судебных дел, которые вызвали широкий интерес населения.

«Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что данное новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям. Стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний».

сказал Токаев.

К тому же, это вызывает интерес к профессии юриста и повышает правовую культуру, подчеркнул Токаев.

Отдельно он остановился на внедряемых с 1 июля 2025 года трех новых кассационных судах. Это: по уголовным, гражданским и административным делам.

«Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства права. В то же время данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд».

подчеркнул президент Казахстана.

На мероприятии Токаев поддержал принятие нового Этического кодекса судьи. По его словам, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе.