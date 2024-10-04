Минус 18 тысяч тонн выбросов в год: Текслер заявил о завершающей стадии рекультивации свалки в Магнитогорске

В Магнитогорске завершается рекультивация свалки. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в своих соцсетях.
— Это крупнейший экологический проект для южной части региона, — отметил глава Челябинской области. — Держу на контроле, получаю видеосводки по ходу работ.
Свалка в Магнитогорске проработала 65 лет и была закрыта в 2022 году.
— За эти годы под открытым небом скопилось больше 5 миллионов кубометров отходов, — привел данные Алексей Текслер. — Большой экологический эффект — выбросы в атмосферу снизятся более чем на 18 тысяч тонн в год.
Рекультивация проходит по национальному проекту «Экология». К ноябрю подрядчик планирует завершить первый технический этап и укрыть «тело» свалки. Далее уже начнется биологический этап рекультивации — укладка плодородного слоя и посев многолетних трав.
— По итогу здесь, как и на месте челябинской свалки, будет зеленый холм, — рассказал об ожидаемых результатах губернатор.