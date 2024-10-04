Лавров рассказал о помощи Украины боевикам в Сирии

Упомянул Лавров в статье и практику «политических убийств» — таковыми он счел убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании 31 июля и удар Израиля по Бейруту 27 сентября, результатом которого стала гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. «После того как Израиль начал своё сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства. Таким образом, Вашингтон фактически поощряет своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий», — пишет глава внешнеполитического ведомства.