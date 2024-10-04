Референдум 6 октября: что нельзя делать в день тишины

«Сегодня мы можем сказать, что агитационная кампания прошла на высоком организационном уровне. С завтрашнего дня она прекращается, до референдума осталось два дня. Остановлюсь на требованиях, которые существуют в день референдума и в день тишины. Пятого и шестого октября не допускается публикование в СМИ и на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом, голосований “за” или “против” вопроса референдума».