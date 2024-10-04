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Лукашенко: корове надо поставить памятник

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корове в Беларуси надо поставить памятник как знак высокой оценки вклада именно этого животного в обеспечение людей продовольствием, особенно в сложные годы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе посещения ОАО «Парохонское» в Пинском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова — это святое. Для меня это святое», — сказал белорусский лидер.

Во время посещения предприятия на опыте ОАО «Парохонское» подробно обсудили тему заготовки и обеспечения сохранности кормов, что позволяет обеспечивать высокоэффективное производство. Александр Лукашенко также рассказал о корове в своем подсобном хозяйстве, которую ему не так давно подарили из Брестской области. У нее были настолько высокие надои, что было решено даже скорректировать животному рацион, чтобы снизить нагрузку.

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство