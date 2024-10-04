Лукашенко: корове надо поставить памятник

Во время посещения предприятия на опыте ОАО «Парохонское» подробно обсудили тему заготовки и обеспечения сохранности кормов, что позволяет обеспечивать высокоэффективное производство. Александр Лукашенко также рассказал о корове в своем подсобном хозяйстве, которую ему не так давно подарили из Брестской области. У нее были настолько высокие надои, что было решено даже скорректировать животному рацион, чтобы снизить нагрузку.