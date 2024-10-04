Лукашенко пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе

«Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим, — сказал глава государства. — Надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа человеку».
По словам Президента, необходимо строить для работников арендное жилье. Это наравне с достойной зарплатой призвано создать условия для привлечения специалистов. Но такой подход не отменяет и возможности строительства личного жилья, если люди этого хотят. «Человек если будет строить — землю будем давать, участки. Мы будем поощрять», — сказал белорусский лидер.
Точно так следует действовать не только в отношении работников АПК, но и других отраслей, не стягивая все трудовые ресурсы в города в ущерб сельским территориям.