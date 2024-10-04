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Лукашенко пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе

4 октября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе. Об этом он заявил 4 октября во время посещения ОАО «Парохонское» в Пинском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим, — сказал глава государства. — Надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа человеку».

По словам Президента, необходимо строить для работников арендное жилье. Это наравне с достойной зарплатой призвано создать условия для привлечения специалистов. Но такой подход не отменяет и возможности строительства личного жилья, если люди этого хотят. «Человек если будет строить — землю будем давать, участки. Мы будем поощрять», — сказал белорусский лидер.

Точно так следует действовать не только в отношении работников АПК, но и других отраслей, не стягивая все трудовые ресурсы в города в ущерб сельским территориям.

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство