Лукашенко сказал вернуться к программе по развитию Полесья

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пинском районе сказал вернуться к программе по развитию Полесья, пишет БелТА.
Глава государства напомнил, что уже ранее подступались к Полесью, уточнив, что была принята программа по его возрождению.
— Как у нас, у чиновников, бывает: пошевелились туда-сюда и на этом закончили. Что-то сделали, что-то нет. Надо вернуться к этому вопросу, — поручил Александр Лукашенко.
Он добавил, что не следует распылять финансы. По словам президента, белорусскому правительству была дала команда, чтобы сконцентрироваться на каких-то крупных проектах и туда направляли средства.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября отправился на южную границу Беларуси.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Тем временем мы собрали, когда включат отопление в Минске и по всей Беларуси: что известно, информация энергетиков и министерства ЖКХ.