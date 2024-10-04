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Лукашенко сказал вернуться к программе по развитию Полесья

Лукашенко поручил вернуться к программе, связанной с развитием Полесья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пинском районе сказал вернуться к программе по развитию Полесья, пишет БелТА.

Глава государства напомнил, что уже ранее подступались к Полесью, уточнив, что была принята программа по его возрождению.

— Как у нас, у чиновников, бывает: пошевелились туда-сюда и на этом закончили. Что-то сделали, что-то нет. Надо вернуться к этому вопросу, — поручил Александр Лукашенко.

Он добавил, что не следует распылять финансы. По словам президента, белорусскому правительству была дала команда, чтобы сконцентрироваться на каких-то крупных проектах и туда направляли средства.

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