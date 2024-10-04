Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду

«Санду кровь из носа нужно выиграть и референдум, и президентские выборы, чтобы сохранить власть. Более важно, что такая победа крайне необходима Западу, при таких стартовых условиях власть может пойти на нарушения, а Запад может отнестись к ним с пониманием», — заявил Чуря.
По его словам, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что нарушений в рамках избирательной кампании больше, чем обычно, хотя власть активно использует административный ресурс. Самым серьезным нарушением Чуря считает отказ Центризбиркома регистрировать в качестве кандидатов тех претендентов, которые имели право баллотироваться в президенты.
«Нельзя сказать, что избирательная кампания протекает скандально, но еще не вечер. Я думаю, что самое неприятное, что может нас ожидать — это нарушения в день выборов и серьезные нарушения при подсчете голосов, это может сильно повлиять на окончательный итог», — пояснил аналитик.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.