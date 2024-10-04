Лукашенко предложил строить арендное жилье на селе

По его словам, жилье необходимо строить там, где есть работа и производство.
Глава государства считает, что для сельхозработников нужно возводить арендное жилье: наравне с хорошей зарплатой это поможет привлечь молодых специалистов в сельскую местность. Вместе с тем, заверил президент, работники АПК смогут построить и личное жилье, если они этого захотят. Земля для этого будет выделяться.
«Человек если будет строить — землю будем давать, участки. Мы будем поощрять», — приводит его слова пресс-служба.
Лукашенко отметил, что по такому же принципу следует действовать не только в отношении работников агропромышленного комплекса, но и представителей других сфер, чтобы сельские территории продолжали развиваться.
Вопрос с арендным жильем белорусский лидер поднимал в январе 2022 года на совещании с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным.
Глава Минской области рассказал, что рассматривается возможность выкупа медработниками арендного жилья в Боровлянах.
Лукашенко поддержал эту идею в качестве эксперимента: строить арендное жилье с целью закрепления людей на работе. После 10−15 лет в том или ином учреждении здравоохранения можно выкупать дом или квартиру, выделенное государством.
Риелторам хотят запретить брать предоплату за поиск съемного жилья>>>.
Кому полагается арендное жилье.
Первоочередное право на получение квартиры из государственного жилфонда имеют судьи, прокуроры, военнослужащие и молодые специалисты, отрабатывающие распределение. Это могут быть учителя, медики, работники культуры, тренеры.
С заявлением на предоставление съемного жилья нужно обращаться в службу «одно окно» в местном исполкоме.
Арендные дома и квартиры, так же, как и социальные, нельзя приватизировать, продать или обменять. Если не уплатить вовремя арендную плату, «коммуналку» за два месяца, а также сдать помещение третьим лицам, арендного жилья скорее всего лишат.