Лукашенко предложил строить арендное жилье на селе

Глава государства считает, что для сельхозработников нужно возводить арендное жилье: наравне с хорошей зарплатой это поможет привлечь молодых специалистов в сельскую местность. Вместе с тем, заверил президент, работники АПК смогут построить и личное жилье, если они этого захотят. Земля для этого будет выделяться.