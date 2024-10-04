Военный эксперт Литовкин рассказал, почему взятие Угледара сильно ударило по ВСУ

— Как сказал один классик, «в конечном счете победа в любой войне зависит от боевого духа тех людей, которые проливают свою кровь на поле боя». А если боевой дух украинской армии ниже плинтуса, то сами понимаете, что шансов у нее нет, — объяснил собеседник «ВМ».