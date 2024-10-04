Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) от украинской армии. После этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский приказал увеличить оборону. Какое значение для обеих сторон имеет Угледар, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта, политолога Виктора Литовкина.
По его словам, потеря этого населенного пункта для ВСУ означает еще большее падение боевого духа армии.
— Как сказал один классик, «в конечном счете победа в любой войне зависит от боевого духа тех людей, которые проливают свою кровь на поле боя». А если боевой дух украинской армии ниже плинтуса, то сами понимаете, что шансов у нее нет, — объяснил собеседник «ВМ».
Для России важно освобождение Угледара, потому что это один из крупнейших оборотных узлов на пути к полному освобождению ДНР. За ним располагаются города Снежное и Краматорск.
— И все — ДНР будет полностью очищена от бандеровцев. Поэтому мы, освободив Угледар, лишаем Украину крупного транспортного узла, через который она снабжала свою армию на передовой резервами, боеприпасами, смазочными материалами, продуктами питания, — отметил политолог.
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Кроме того, Угледар представляет собой мощно укрепленный опорный пункт с подземными ходами и железобетонными укреплениями, развитой системой огневого взаимодействия, заметил военный эксперт.
— Так что для нас это очень серьезный успех, — заключил Литовкин.
Реальное положение дел и расстановка сил на фронте сильно расходятся с утверждениями командования ВСУ, поскольку только чудо может спасти страну от тотального поражения в военном противостоянии с Россией. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос.