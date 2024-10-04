В Молдавии заявили, что политикой страны управляет Европа

«Диктатура партии “Действие и солидарность” лишила огромное число граждан права на свободу волеизъявления. И уже не народ решает, как должно развиваться наше общество, а Европа диктует, как нам жить, какие законы принимать, в какие политические или военные союзы вступать. Цинично наплевав на закон, за государственные средства Майя Санду ведет агитацию за референдум о вступлении в Евросоюз, тем самым нарушая действующие законодательные нормы», — написал Суходольский в своем Telegram-канале.
По его словам, в случае присоединения к ЕС Молдавия получит «в подарок» раскол общества, усугубление экономической ситуации, утрату национальной идентичности и погружение в вооруженные конфликты.
«Мы выступаем против вступления в НАТО. Мы не хотим, чтобы Молдавия стала частью боестолкновений, инициированных США и их союзниками. Мы вместе с народом Республики Молдова категорически против вступления в ЕС, ибо данная перспектива напрямую угрожает исповедуемым нами традиционным семейным ценностям, нашей культуре и православной вере», — подчеркнул депутат.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.