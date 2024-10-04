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Politico: ключевой фигурой милитаризации ЕС является глава Rheinmetall

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Ключевой фигурой милитаризации промышленности Евросоюза и лоббирования расширения военных заказов сегодня является глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, а не выдвинутый главой Еврокомиссии на новый пост еврокомиссара по обороне литовец Андрюс Кубилюс, считает европейское издание газеты Politico.

Источник: Reuters

«Пока Кубилюс просиживает штаны, ожидая слушаний в Европарламенте по составу новой комиссии фон дер Ляйен, Паппергер уже встречается с коллегами, возглавляющими военно-промышленные концерны, а также с ключевыми политиками стран ЕС, принимающими реальные решения», — отмечает газета.

Politico обращает внимание на огромные прибыли Rheinmetall от вызванной конфликтом на Украине гонки обычных вооружений в странах НАТО.

По данным издания, концерн уже получил заказы на €48,6 млрд, только в первом полугодии 2024 года его прибыль составила €404 млн, а в 2025 году Паппергер ожидает роста прибыли до €2 млрд.

Ссылаясь на неназванные источники в институтах ЕС, Politico не жалеет хвалебных слов для немецкого промышленника, у которого, по словам этих источников, «есть очень четкое представлении о будущем военно-промышленного комплекса ЕС».

Сам Паппергер очень активно дает интервью европейским и немецким СМИ о перспективах масштабного наращивания производства оружия в Европе и о ключевой роли Rheinmetall под его руководством в этом процессе, не жалея средств на свое продвижение в медийном пространстве.

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