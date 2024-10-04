Politico: ключевой фигурой милитаризации ЕС является глава Rheinmetall

«Пока Кубилюс просиживает штаны, ожидая слушаний в Европарламенте по составу новой комиссии фон дер Ляйен, Паппергер уже встречается с коллегами, возглавляющими военно-промышленные концерны, а также с ключевыми политиками стран ЕС, принимающими реальные решения», — отмечает газета.
Politico обращает внимание на огромные прибыли Rheinmetall от вызванной конфликтом на Украине гонки обычных вооружений в странах НАТО.
Ссылаясь на неназванные источники в институтах ЕС, Politico не жалеет хвалебных слов для немецкого промышленника, у которого, по словам этих источников, «есть очень четкое представлении о будущем военно-промышленного комплекса ЕС».
Сам Паппергер очень активно дает интервью европейским и немецким СМИ о перспективах масштабного наращивания производства оружия в Европе и о ключевой роли Rheinmetall под его руководством в этом процессе, не жалея средств на свое продвижение в медийном пространстве.