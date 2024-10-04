Влах — о новой блокировке сайтов в Молдове: это показатель страха

Блокировка в Молдове русскоязычных сайтов, в том числе новостных, началась в 2022 году. Так, 26 февраля был заблокирован доступ к сайту информагентства Sputnik Молдова, впоследствии под такие же ограничения попали сайты других российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года в стране действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм. С 19 декабря 2022 года приостановлены лицензии шести русскоязычных телеканалов.