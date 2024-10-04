Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Байденом

Лула да Силва в сентябре 2023 года обещал, что не допустит ареста российского президента. «Путин может спокойно поехать в Бразилию. Я могу сказать, что, если буду президентом Бразилии, а он приедет, его ни за что не арестуют», — сказал тогда он. Позже бразильский президент уточнил, что решение по этому вопросу может принимать только суд. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть судебный процесс, он должен оценить последствия. И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — отметил да Силва в декабре.