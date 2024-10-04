Герой России Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области

— Сделано немало — это правда. Но при этом, хотел бы отметить, что и нерешенных задач, проблемных вопросов остается тоже немало. Кроме того, решение намеченных задач, реализация принятых масштабных планов и программ развития требуют от всех нас взвешенных, выверенных решений; повышения персональной ответственности; конструктивного взаимодействия всех структур и органов власти, органов местного самоуправления, общественно-политических сил; своевременного сосредоточения и концентрации усилий и ресурсов на приоритетных направлениях развития с целью достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни людей.