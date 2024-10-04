В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20

В четверг президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.