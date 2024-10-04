Олбани
+10°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Что касается поездки на этот саммит (G20 — ред.), то решение пока не принято» — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке Путина на саммит G20.

В четверг президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18—19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщал Песков.

Песков Дмитрий
Путин Владимир