Возможность встречи Путина и Байдена и атаки ВСУ на Курскую АЭС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле.
В середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
У российского лидера запланированы также несколько встреч непубличного характера.
Путин будет работать в день своего рождения 7 октября. В понедельник вечером в Москву прибудут лидеры стран СНГ. На следующей неделе пройдет полноформатное заседание совета глав государств организации.
В планах Путина пока нет контактов с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Об освобождении Угледара
Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и министра обороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара: «Они регулярно встречаются, Путин регулярно получает доклады, естественно, были доклады высшего военного руководства и министра обороны».
О попытках Киева атаковать Курскую АЭС
Украина поступает очень рискованно, атакуя Курскую АЭС: «Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения».
О возможности встречи Путина и Байдена
Контактов о возможности встречи Путина и президента США Джо Байдена на полях саммита G20 не велось, но российский лидер открыт к диалогу: «Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя [российский] президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов».
Решение о поездке главы государства на саммит G20 «пока не принято».
Об угрозах в адрес российского посла в США
Кремль пока не готов прокомментировать сообщения о поступавших в адрес российского посла в США Анатолия Антонова угрозы, так как еще не знаком с этой информацией: «К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться, не знаю».