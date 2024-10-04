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Возможность встречи Путина и Байдена и атаки ВСУ на Курскую АЭС. Темы брифинга Пескова

Возможность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую АЭС, освобождение Угледара и угрозы в адрес посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле.

В середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

У российского лидера запланированы также несколько встреч непубличного характера.

Путин будет работать в день своего рождения 7 октября. В понедельник вечером в Москву прибудут лидеры стран СНГ. На следующей неделе пройдет полноформатное заседание совета глав государств организации.

В планах Путина пока нет контактов с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Об освобождении Угледара

Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и министра обороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара: «Они регулярно встречаются, Путин регулярно получает доклады, естественно, были доклады высшего военного руководства и министра обороны».

О попытках Киева атаковать Курскую АЭС

Украина поступает очень рискованно, атакуя Курскую АЭС: «Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения».

О возможности встречи Путина и Байдена

Контактов о возможности встречи Путина и президента США Джо Байдена на полях саммита G20 не велось, но российский лидер открыт к диалогу: «Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя [российский] президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов».

Решение о поездке главы государства на саммит G20 «пока не принято».

Об угрозах в адрес российского посла в США

Кремль пока не готов прокомментировать сообщения о поступавших в адрес российского посла в США Анатолия Антонова угрозы, так как еще не знаком с этой информацией: «К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться, не знаю».

Песков Дмитрий