Возможность встречи Путина и Байдена и атаки ВСУ на Курскую АЭС. Темы брифинга Пескова

Контактов о возможности встречи Путина и президента США Джо Байдена на полях саммита G20 не велось, но российский лидер открыт к диалогу: «Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя [российский] президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов».