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Решение об исключении «Талибана» из списка террористов принято на высшем уровне

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Принципиальное решение об исключении радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но еще требуется соблюсти необходимые правовые процедуры. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Источник: Reuters

«МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения “Талибан” из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля», — сказал он по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Кабулов отметил, что власти РФ «обязаны соблюсти федеральные законы». «И я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательном решении», — добавил он. «Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке. Вопрос только в этом», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Ранее в пятницу директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций. По его словам, Москва видит «готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство”, ИГ — прим. ТАСС) — “Вилаят Хорасан”, ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности тергруппировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории».

дипломатия