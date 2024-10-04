Решение об исключении «Талибана» из списка террористов принято на высшем уровне

«МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения “Талибан” из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля», — сказал он по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.
Кабулов отметил, что власти РФ «обязаны соблюсти федеральные законы». «И я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательном решении», — добавил он. «Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке. Вопрос только в этом», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
Ранее в пятницу директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций. По его словам, Москва видит «готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство”, ИГ — прим. ТАСС) — “Вилаят Хорасан”, ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности тергруппировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории».