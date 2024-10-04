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Песков: Путин встретится 7 октября с лидерами СНГ

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами стран СНГ, сообщил в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Источник: Sputnik.by

Он проинформировал, что в этот день российский лидер будет работать: в первой половине дня запланированы рабочие заседания, а вечером — встреча с коллегами по СНГ.

«Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим», — пояснил Песков.

Президент России, как правило, отмечает день рождения на рабочем месте. В последние годы в этот день глава российского государства проводил рабочие мероприятия.

В 2022 году 7 октября Путин проводил саммит Содружества в Санкт-Петербурге, в 2023 году в этот день он поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, после чего обсудил рабочие вопросы с лидерами Казахстана и Узбекистана. Напомним, в этом году Россия председательствует в СНГ.

Саммит государств Содружества в этом году состоится 8 октября в Москве.

Путин Владимир
СНГ