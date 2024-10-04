Песков: Путин встретится 7 октября с лидерами СНГ

В 2022 году 7 октября Путин проводил саммит Содружества в Санкт-Петербурге, в 2023 году в этот день он поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, после чего обсудил рабочие вопросы с лидерами Казахстана и Узбекистана. Напомним, в этом году Россия председательствует в СНГ.