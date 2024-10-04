В Москве опасаются давления Запада на Молдову

«Также видим серьезную угрозу в усиливающемся давлении Запада на Молдавию с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией. Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением “приднестровского вопроса”.
«Надеемся, что нынешнее молдавское руководство проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды», — добавил Бортников.
Напомним, в пятницу в Астане прошло 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Служба информации и безопасности Молдовы на заседание своих представителей не прислала.
Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества создан решением Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности.