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В Москве опасаются давления Запада на Молдову

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Запад все сильнее давит на Молдову с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Источник: Sputnik.md

«Также видим серьезную угрозу в усиливающемся давлении Запада на Молдавию с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией. Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением “приднестровского вопроса”.

сказал он в Астане на 55-м заседании СОРБ.

«Надеемся, что нынешнее молдавское руководство проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды», — добавил Бортников.

Напомним, в пятницу в Астане прошло 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Служба информации и безопасности Молдовы на заседание своих представителей не прислала.

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества создан решением Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности.