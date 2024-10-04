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Текслер встретился с новым уральским полпредом Жогой

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с назначенным полпредом президента в УрФО Артемом Жогой. Глава региона отметил, что патриотический настрой поможет решить все задачи, поставленные президентом.

Источник: Правительство Челябинской области

«Артем Владимирович всем хорошо известен, как герой Донбасса, человек волевой, мужественный, настоящий патриот, преданный своей стране. Сегодня мы обсуждали задачи, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь, это работа всех регионов Уральского федерального округа во имя победы в специальной военной операции и, конечно, выполнение поручений Президента, развитие регионов, реализация национальных проектов».

добавил губернатор.

Свою ключевую задачу Жога видит в сохранении и приумножении благосостояния регионов Урала.

Владимир Якушев уверен, что дальнейшее наращивание объемов выпускаемой продукции, поддержка инвестиционных проектов.

Полпред запланировал поездку по всем регионам УрФО, чтобы оценить масштабы промышленных комплексов, познакомиться с людьми и вникнуть в рабочие процессы.