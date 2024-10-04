Текслер встретился с новым уральским полпредом Жогой

«Артем Владимирович всем хорошо известен, как герой Донбасса, человек волевой, мужественный, настоящий патриот, преданный своей стране. Сегодня мы обсуждали задачи, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь, это работа всех регионов Уральского федерального округа во имя победы в специальной военной операции и, конечно, выполнение поручений Президента, развитие регионов, реализация национальных проектов».