Текслер встретился с новым уральским полпредом Жогой

«Артем Владимирович всем хорошо известен, как герой Донбасса, человек волевой, мужественный, настоящий патриот, преданный своей стране. Сегодня мы обсуждали задачи, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь, это работа всех регионов Уральского федерального округа во имя победы в специальной военной операции и, конечно, выполнение поручений Президента, развитие регионов, реализация национальных проектов».
Свою ключевую задачу Жога видит в сохранении и приумножении благосостояния регионов Урала.
Владимир Якушев уверен, что дальнейшее наращивание объемов выпускаемой продукции, поддержка инвестиционных проектов.
Полпред запланировал поездку по всем регионам УрФО, чтобы оценить масштабы промышленных комплексов, познакомиться с людьми и вникнуть в рабочие процессы.