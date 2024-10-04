Европа отмахнулась от ядерных угроз России. А зря — СМИ

Хотя исторические прецеденты, как отмечает Буджерин, следует применять критично во времени и в контексте, из них можно извлечь полезную информацию. Набор стимулов, которые могут побудить Россию прибегнуть к ядерному оружию, когда она вот-вот одержит победу на Украине, может не отличаться от тех, которые «вдохновили» США на принятие решения в 1945 году.