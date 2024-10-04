Европа отмахнулась от ядерных угроз России. А зря — СМИ

Саймон Шустер в статье для Time пишет, что путем эскалации Россия пыталась воспрепятствовать западным странам поддерживать Украину, особенно когда речь шла об ударах по российским целям дальнобойным оружием. Европейский парламент 19 сентября принял резолюцию, призывающую предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия и разрешить ему наносить удары вглубь России. Ответ Москвы был необычайно жестким.
«Я не могу вам точно ответить, блеф это или нет», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая в НАТО является одним из самых ярых сторонников усиления военной помощи Украине.
Тем не менее председатель Европарламента Роберта Метсола не кажется встревоженной или даже удивленной апокалиптической риторикой. «Это типичная реакция. Это конфронтация. Если такая риторика будет усиливаться, то нам придется быть к этому готовыми», — полагает она.
Для многих западных политиков воздействие ядерных угроз начало притупляться, что позволяет им избавиться от страха перед ними. «Страх и лидерство не идут рука об руку», — говорит Фредериксен. Западная привычка беспокоиться о «красных линиях» Москвы привела к слишком частым задержкам в поддержке Украины, добавила она.
Предложенные изменения ядерной доктрины России не стали поводом для заметного изменения тона со стороны Украины или ее союзников. «У России больше нет никаких инструментов для запугивания мира, кроме ядерного шантажа», — считает глава администрации президента Украины Андрей Ермак.
Тем времен Марьяна Буджерин, эксперт научно-исследовательского Центра Белфера в Школе имени Кеннеди Гарвардского университета, в статье для «Бюллетеня ученых-атомщиков» не так легкомысленно подходит к этой проблеме. Она не исключает применения ядерного оружия на Украине и рассматривает два сценария развития событий.
По ее мнению, Россия может использовать ядерное оружие как в случае отступления на поле боя, так и в случае приближающейся победы. В качестве примера второго сценария она приводит США, которые впервые и единственные в истории сбросили атомные бомбы на два японских города, когда уже были на пути к победе.
Япония в 1945 году была почти разгромлена, но упорно отказывалась прекратить сопротивление и принять американские условия капитуляции. Хотя причины и обоснования решения США применить ядерное оружие в Японии до сих пор являются предметом споров среди историков, можно констатировать, что бомбардировки достигли по меньшей мере трех целей, пишет Буджерин.
Во-первых, они позволили быстрее завершить войну с Японией. Во-вторых, США смогли навязать свои условия прекращения войны и послевоенного урегулирования, то есть безоговорочную капитуляцию и военную оккупацию Японии Соединенными Штатами. И, наконец, они произвели сильное впечатление на Советский Союз.
Хотя исторические прецеденты, как отмечает Буджерин, следует применять критично во времени и в контексте, из них можно извлечь полезную информацию. Набор стимулов, которые могут побудить Россию прибегнуть к ядерному оружию, когда она вот-вот одержит победу на Украине, может не отличаться от тех, которые «вдохновили» США на принятие решения в 1945 году.
Россия прорывает оборонительные рубежи Украины и неуклонно давит на упорные, хотя и отчаянные очаги украинского сопротивления. Когда победа уже близка, но еще не достигнута, для России было бы очень заманчиво запустить ракету с ядерным боезарядом по второстепенному украинскому городу и потребовать немедленной и безоговорочной капитуляции Украины.
Дальнейшее сопротивление со стороны Киева внезапно стало бы безрассудным, если не самоубийственным. При таком сценарии Кремль мог бы прекратить конфликт быстрее, с меньшими потерями и на выгодных для России условиях. Москва могла бы навязать Киеву безоговорочную капитуляцию и другие жесткие условия, на которые, по ее мнению, она имела бы право после долгой и дорогостоящей войны.
Поэтому западным партнерам Украины следует тщательно учитывать динамику эскалации, когда они решают, какие системы вооружений передавать Украине и как обеспечить их конечное применение.