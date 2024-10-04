Токаев утвердил новый состав совета иностранных инвесторов при президенте

Документ опубликован в ИПС «Әділет» — в совет вошли представители казахстанской стороны и иностранные члены.
Члены совета с казахстанской стороны:
- Бектенов Олжас Абаевич — премьер-министр;
- Сулейменов Тимур Муратович — председатель Национального банка;
- Скляр Роман Васильевич — первый заместитель премьер-министра;
- Нуртлеу Мурат Абугалиевич — заместитель премьер-министра — министр иностранных дел;
- Жумангарин Серик Макашевич — заместитель премьер-министра;
- Койшыбаев Галымжан Тельманович — заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства;
- Байбазаров Нурлан Серикович — заместитель премьер-министра — министр национальной экономики;
- Бозумбаев Канат Алдабергенович — заместитель премьер-министра;
- Карабаев Марат Каримжанович — министр транспорта;
- Такиев Мади Токешович — министр финансов;
- Шарлапаев Канат Бисимбаевич — министр промышленности и строительства;
- Жамаубаев Ерулан Кенжебекович — советник президента;
- Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы — председатель комитета по инвестициям министерства иностранных дел;
- Карагойшин Рустам Тимурович — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек” (по согласованию).
Отметим, согласно информации на официальном сайте Акорды, совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан.
Основной задачей Совета является разработка рекомендаций и предложений по вопросам:
- определения основных направлений инвестиционной политики Республики Казахстан;
- улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан;
- совершенствования нормативной правовой базы Республики Казахстан об инвестициях;
- содействия иностранных компаний диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, развитию малого и среднего бизнеса Республики Казахстан;
- интеграции экономики Республики Казахстан в мировые экономические процессы;
- стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан;
- реализации крупных инвестиционных программ и проектов Республики Казахстан, имеющих международное значение.