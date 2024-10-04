Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев утвердил новый состав совета иностранных инвесторов при президенте

Касым-Жомарт Токаев утвердил персональный состав совета иностранных инвесторов при президенте РК — подписано соответствующее распоряжение, передает NUR.KZ.

Источник: Акорда

Документ опубликован в ИПС «Әділет» — в совет вошли представители казахстанской стороны и иностранные члены.

Члены совета с казахстанской стороны:

  • Бектенов Олжас Абаевич — премьер-министр;
  • Сулейменов Тимур Муратович — председатель Национального банка;
  • Скляр Роман Васильевич — первый заместитель премьер-министра;
  • Нуртлеу Мурат Абугалиевич — заместитель премьер-министра — министр иностранных дел;
  • Жумангарин Серик Макашевич — заместитель премьер-министра;
  • Койшыбаев Галымжан Тельманович — заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства;
  • Байбазаров Нурлан Серикович — заместитель премьер-министра — министр национальной экономики;
  • Бозумбаев Канат Алдабергенович — заместитель премьер-министра;
  • Карабаев Марат Каримжанович — министр транспорта;
  • Такиев Мади Токешович — министр финансов;
  • Шарлапаев Канат Бисимбаевич — министр промышленности и строительства;
  • Жамаубаев Ерулан Кенжебекович — советник президента;
  • Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы — председатель комитета по инвестициям министерства иностранных дел;
  • Карагойшин Рустам Тимурович — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек” (по согласованию).

Отметим, согласно информации на официальном сайте Акорды, совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан.

Основной задачей Совета является разработка рекомендаций и предложений по вопросам:

  • определения основных направлений инвестиционной политики Республики Казахстан;
  • улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан;
  • совершенствования нормативной правовой базы Республики Казахстан об инвестициях;
  • содействия иностранных компаний диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, развитию малого и среднего бизнеса Республики Казахстан;
  • интеграции экономики Республики Казахстан в мировые экономические процессы;
  • стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан;
  • реализации крупных инвестиционных программ и проектов Республики Казахстан, имеющих международное значение.

экономика