Токаев принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия

Об этом 4 октября 2024 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
«Глава государства отметил важную роль организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему».
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, наша страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.
Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.