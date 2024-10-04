В день референдума казахстанцы смогут получить временную прописку

В день референдума сотрудники ЦОНов будут работать на избирательных участках с 7:00 до 20:00 и представлять гражданам прописку на один день. К слову, если гражданин без регистрации обратится в школу, колледж или в больницу для голосования, его зарегистрируют непосредственно в данном заведении. Важно, что 7 октября регистрация будет автоматически аннулирована и заявителю необходимо заново зарегистрироваться по месту жительства, поясняется в сообщении.