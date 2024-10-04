В день референдума казахстанцы смогут получить временную прописку

«Всего по стране в этот день будет работать более 10 тыс. избирательных участков. В 196-ти из них будут задействованы сотрудники центров обслуживания населения. Они будут регистрировать граждан, не имеющих прописку по РК, по местонахождению избирательного участка. Данное решение было принято для того, чтобы все казахстанцы смогли воспользоваться своим конституционным правом голосовать», — сообщили в ГК.
В день референдума сотрудники ЦОНов будут работать на избирательных участках с 7:00 до 20:00 и представлять гражданам прописку на один день. К слову, если гражданин без регистрации обратится в школу, колледж или в больницу для голосования, его зарегистрируют непосредственно в данном заведении. Важно, что 7 октября регистрация будет автоматически аннулирована и заявителю необходимо заново зарегистрироваться по месту жительства, поясняется в сообщении.
Казахстанцы, имеющие регистрацию по месту жительства, не смогут получить прописку через ЦОН в день референдума, так как необходимо проголосовать по месту жительства.
С полным списком избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОН, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, республиканский референдум о строительстве АЭС в Казахстане состоится 6 октября 2024 года. Указ об этом ранее подписал глава государства. В его рамках на голосование будет вынесен вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». В нем могут принять участие и казахстанцы за рубежом. Участки для голосования образованы при загранучреждениях РК в 59 иностранных государствах.
По данным Центральной избирательной комиссии РК, в наблюдении за проведением республиканского референдума примут участие представители 30 иностранных государств.