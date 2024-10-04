О чем заявил волгоградцам Андрей Бочаров после инаугурации

— Достижение стоящих перед нами целей по повышению качества жизни людей возможно только при условии последовательного продолжения нашей с вами работы в решении задач, направленных: на развитие науки, образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы в целом, создание условий по продвижению здорового образа жизни, для занятий физической культурой и спортом на поддержку ветеранов, семей с детьми, людей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации на создание условий для раскрытия и реализации потенциала детей, молодежи, жителей Волгоградской области всех поколений на решение демографических задач.