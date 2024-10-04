Евросоюз приостановил контакты с руководством Грузии

«В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами — членами [ЕС] о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории. И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии», — цитирует Герчинского ТАСС.