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Евросоюз приостановил контакты с руководством Грузии

Европейский союз принял решение приостановить встречи на высоком уровне с руководством Грузии из-за недружественного отношения представителей страны в отношении альянса. Об этом 4 октября сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

Источник: Reuters

«В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами — членами [ЕС] о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории. И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии», — цитирует Герчинского ТАСС.

Также дипломат заявил, что в течении уже нескольких месяцев не состоялось ни одной встречи представителей правительства Грузии с Брюсселем.

Ранее, 23 сентября, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал шантажом угрозы ЕС отменить безвизовый режим с Грузией. По мнению политика, тема отмены визовой либерализации будет звучать активнее по мере приближения в стране парламентских выборов.

Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах в мае. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты преодолели его.

Закон вступил в силу 3 июня. Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель тогда заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

ЕС