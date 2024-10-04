Евросоюз приостановил контакты с руководством Грузии

«В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами — членами [ЕС] о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории. И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии», — цитирует Герчинского ТАСС.
Также дипломат заявил, что в течении уже нескольких месяцев не состоялось ни одной встречи представителей правительства Грузии с Брюсселем.
Ранее, 23 сентября, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал шантажом угрозы ЕС отменить безвизовый режим с Грузией. По мнению политика, тема отмены визовой либерализации будет звучать активнее по мере приближения в стране парламентских выборов.
Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах в мае. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты преодолели его.
Закон вступил в силу 3 июня. Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель тогда заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.