Полковник Ходаренок: ВСУ могут выйти из Курской области после сдачи Угледара

Оценку обстановки генерал Сырский, скорее всего, охарактеризовал следующими фразами «…противник (перечисляются части и соединения ВС РФ) штурмом взял город Угледар и овладел важными рубежами для последующего развития успеха и продвижения в глубину обороны Вооруженных сил Украины. За время, необходимое командованию ВСУ для создания устойчивой обороны и развертывания оборонительных группировок, противник, имеющий превосходство в силах и средствах, сможет в ближайшее время продолжить наступление в направлении Курахово, Богатырь, Великая Новоселка. Следует ожидать, что вводом в сражение имеющихся резервов противник может нарастить усилия на направлениях этих ударов и попытается завершить разгром наших частей и соединений на этом направлении и выйти на административные границы региона. Сложившаяся обстановка требует предпринять экстренные меры по стабилизации линии фронта, срыву выдвижения и ввода в сражение ближайших резервов противника, и оказанию помощи (перечисляются части и соединения ВСУ, обороняющиеся на этом направлении)».