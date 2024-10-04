Полпред Жога встретился на Урале с боевыми товарищами

Новый уральский полпред Артём Жога встретился в Екатеринбурге со своими боевыми товарищами. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
Он отметил, что первая его встреча с соратниками, которые служат на территории Уральского федерального округа. Каждому пожал руку и коротко успели обсудить текущие моменты.
«Я уверен, что самое главное в успешной работе — это команда. Это касается военной и гражданской службы», — сказал Жога.
По данным пресс-службы полпредства, также он посетил Дворец водных видов спорта, расположенный в Екатеринбурге. Он является самым крупным в России крытым водным спортсооружением. И посетил кампус УрФУ, где встретил студентов из ДНР.
Напомним, в Екатеринбург Жога приехал 4 октября. Он уже встретился с губернаторами регионов Уральского ФО.