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Полпред Жога встретился на Урале с боевыми товарищами

В Екатеринбург он прибыл 4 октября.

Источник: канал Артёма Жоги

Новый уральский полпред Артём Жога встретился в Екатеринбурге со своими боевыми товарищами. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что первая его встреча с соратниками, которые служат на территории Уральского федерального округа. Каждому пожал руку и коротко успели обсудить текущие моменты.

«Я уверен, что самое главное в успешной работе — это команда. Это касается военной и гражданской службы», — сказал Жога.

По данным пресс-службы полпредства, также он посетил Дворец водных видов спорта, расположенный в Екатеринбурге. Он является самым крупным в России крытым водным спортсооружением. И посетил кампус УрФУ, где встретил студентов из ДНР.

Напомним, в Екатеринбург Жога приехал 4 октября. Он уже встретился с губернаторами регионов Уральского ФО.