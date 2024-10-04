В Пермском крае выбирают главу Косинского округа

«На сегодняшнем заседании Думы депутаты Косинского МО определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Прием документов от желающих участвовать в конкурсе пройдет с 22 октября по 22 ноября 2024 года», — написано в сообщении.