В Пермском крае выбирают главу Косинского округа

На заседании думы Косинского муниципального округа определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на пост местной главы. Выборы состоятся 6 декабря 2024 года. Об этом сообщает телеграмм-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».
«На сегодняшнем заседании Думы депутаты Косинского МО определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Прием документов от желающих участвовать в конкурсе пройдет с 22 октября по 22 ноября 2024 года», — написано в сообщении.