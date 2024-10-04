СМИ: Байден считает себя непопулярным и не хочет мешать кампании Харрис

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом среди демократов стали звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником на выборах будет Трамп.