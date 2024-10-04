Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Байден считает себя непопулярным и не хочет мешать кампании Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден признает в узком кругу, что непопулярен, и с готовностью отказывается от участия в предвыборных мероприятиях кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их информации, американский лидер в частной беседе признался помощникам, что «непопулярен и сделает все, что, по мнению команды Харрис, поможет ей победить, в том числе не будет участвовать в предвыборных мероприятиях в некоторых штатах».

Портал отмечает, что Харрис провела только одно мероприятие с участием Байдена в рамках своей предвыборной кампании и редко упоминает его в своих речах. В близких к президенту кругах считают, что в последние месяцы он начал быстрее стареть из-за стресса, связанного с напряженной работой и проблемами с законом у его сына Хантера.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом среди демократов стали звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником на выборах будет Трамп.

Байден Джо