СМИ: Байден считает себя непопулярным и не хочет мешать кампании Харрис

По их информации, американский лидер в частной беседе признался помощникам, что «непопулярен и сделает все, что, по мнению команды Харрис, поможет ей победить, в том числе не будет участвовать в предвыборных мероприятиях в некоторых штатах».
Портал отмечает, что Харрис провела только одно мероприятие с участием Байдена в рамках своей предвыборной кампании и редко упоминает его в своих речах. В близких к президенту кругах считают, что в последние месяцы он начал быстрее стареть из-за стресса, связанного с напряженной работой и проблемами с законом у его сына Хантера.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом среди демократов стали звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником на выборах будет Трамп.