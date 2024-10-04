Минск сделает все, чтобы сосуществовать с Киевом мирно, заявил Лукашенко

«Не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Мы делаем всё в ответ. Мы никогда не инициировали никакое противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа. Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет», — приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес во время общения с жителями агрогородка Парохонск в Пинском районе Брестской области.