Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян

«Обеспечить временное размещение и социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, депортированных из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия… Установить, что сумма расходов на временное размещение и питание граждан, депортированных из недружественных стран, в пункте временного размещения составляет не более 1328 рублей в сутки на человека», — говорится в постановлении.