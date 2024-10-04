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Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян

КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Калининградские власти готовятся принимать депортированных граждан РФ из недружественных стран, проект постановления, в котором говорится об организации пунктов временного размещения, опубликован на сайте регионального правительства.

Источник: РИА Новости

«Обеспечить временное размещение и социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, депортированных из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия… Установить, что сумма расходов на временное размещение и питание граждан, депортированных из недружественных стран, в пункте временного размещения составляет не более 1328 рублей в сутки на человека», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2024 года.