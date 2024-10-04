Forbes узнал об обсуждении увольнения Умерова в офисе президента Украины

В связи с этим упоминается компания «Спецтехноэкспорт», которая до 1 октября была в подчинении ГУР. Компания специализируется на оборонных закупках. «Украинская правда» 3 октября опубликовала письмо руководителя «Спецтехноэкспорта» Алексея Петрова к замминистра обороны Дмитрию Клименкову от 5 августа, из которого следует, что подтвержденная судом задолженность предприятия перед Минобороны превышает 820 млн гривен ($19,8 млн). В послании говорится о дефиците вооружения и невыполненных контрактах, «УП» также пишет о возможных переплатах за поставляемое компанией вооружение.