Вячеслав Федорищев встретился с молодыми педагогами Самарской области

«Отрадно, что у нас преподают такие замечательные учителя. Главное — давать детям знания и принципы, которыми мы руководствуемся. В первую очередь — это любовь к семье, своей стране, — обратился к представителям профессионального сообщества Вячеслав Федорищев. — Учите наше подрастающее поколение и делитесь с нами обратной связью о том, что еще можно сделать для того, чтобы ваше дело развивалось. И сегодня хотел бы услышать ваши чаяния, ожидания, а также узнать об интересных проектах, которые мы со своей стороны сможем поддержать».