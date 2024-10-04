Орбан рассказал о мирной миссии стран Глобального Юга

По словам венгерского премьера, в ходе своей «мирной миссии» он лично переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего «составил мировую стратегию на полгода», которая заключалась в том, что надо «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», и теперь «виден результат» этого плана.