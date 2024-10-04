Орбан рассказал о мирной миссии стран Глобального Юга

«По нашей инициативе под руководством китайско-бразильского тандема сложилась международная группа “Друзья мира”, где уже больше 10 членов. Из Европы приглашение получили трое: мы как инициаторы, французы и швейцарцы, посмотрим, кто как отреагирует. Строим большую сильную международную группу, оказывающую давление. Точнее, строят большие и сильные… Мы можем инициировать, но довести дело до конца — задача больших», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По словам венгерского премьера, в ходе своей «мирной миссии» он лично переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего «составил мировую стратегию на полгода», которая заключалась в том, что надо «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», и теперь «виден результат» этого плана.
«Мы можем надеяться, что при благоприятном результате президентских выборов в США провоенная международная атмосфера превратится в мирную даже в западном мире, мы работаем над этим», — заключил Орбан.
Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу «Друзья мира» по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.