«Из самых русофобских стран»: что за альянс создают Северная Европа и Канада

— Для них КНР — главная мишень. Я сомневаюсь в том, что России этот альянс будет очень жестко противодействовать. Скорее, наоборот, альянс будет пытаться перетянуть Россию на свою сторону, чтобы настроить против Китая. Потому что в глобальном смысле американцам невыгоден союз РФ и КНР. Значит, кого-то из них нужно ослабить, — заметил Михайлов.