«Из самых русофобских стран»: что за альянс создают Северная Европа и Канада

Канада и страны Северной Европы планируют объединиться в новый альянс, чтобы противостоять активности России и Китая в Арктическом регионе, сообщило агентство Bloomberg. «Вечерняя Москва» обсудила с военным экспертом, политологом Евгением Михайловым, какие цели может преследовать новое содружество и как эти действия могут отразиться на России.
По словам эксперта, новый альянс будет создаваться «из самых русофобских стран»: Канады, Прибалтики, Польши и других государств, которые мечтают увидеть поражение России. Но понятно, что заправлять всем будут США, потому что они преследуют цель ослабления Китая.
— Для них КНР — главная мишень. Я сомневаюсь в том, что России этот альянс будет очень жестко противодействовать. Скорее, наоборот, альянс будет пытаться перетянуть Россию на свою сторону, чтобы настроить против Китая. Потому что в глобальном смысле американцам невыгоден союз РФ и КНР. Значит, кого-то из них нужно ослабить, — заметил Михайлов.
К тому же, отметил эксперт, в Европе сегодня назревает приход представителей правых сил, которых не устраивает гегемония Соединенных Штатов. Для них интересы собственных государств важнее, чем эфемерный Евросоюз в подчинении США.
— На этом фоне идут разговоры о создании новых альянсов как дополнительных, дублирующих организаций по типу НАТО, — считает политолог.
По мнению Михайлова, все действующие альянсы, помимо ослабления РФ, занимаются также ослаблением КНР, поэтому двум странам необходимо сохранить дружеские отношения.
— Китай на данном этапе — партнер и союзник России, все это понимают. Он ведет свою игру, но объективно без РФ ничего не сможет воплотить, потому что Китай никогда не выигрывал войн. А Россия — это страна воинов. Потому мы нужны Китаю, как и он нужен нам, — заключил эксперт.
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