Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан

«Гуманитарная ситуация в Афганистане остается плохой. В ноябре очередная партия бортов с российской гуманитарной помощью будет направлена в Афганистан. Мы продолжаем работать над этим», — сказал Кабулов журналистам по итогам заседания «московского формата» по Афганистану.
Он добавил, что не только Россия, но и остальные участники «московского формата» в меру своих возможностей готовы оказывать гуманитарное содействие Афганистану.
«Московский формат» консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.