Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан

«Гуманитарная ситуация в Афганистане остается плохой. В ноябре очередная партия бортов с российской гуманитарной помощью будет направлена в Афганистан. Мы продолжаем работать над этим», — сказал Кабулов журналистам по итогам заседания «московского формата» по Афганистану.