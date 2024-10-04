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Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия в ноябре отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Источник: © РИА Новости

«Гуманитарная ситуация в Афганистане остается плохой. В ноябре очередная партия бортов с российской гуманитарной помощью будет направлена в Афганистан. Мы продолжаем работать над этим», — сказал Кабулов журналистам по итогам заседания «московского формата» по Афганистану.

Он добавил, что не только Россия, но и остальные участники «московского формата» в меру своих возможностей готовы оказывать гуманитарное содействие Афганистану.

«Московский формат» консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.