Politico: как США обошли Европу — 7 способов

Когда дело доходит до вещей, которые создают богатство — науки, инноваций и даже более высокой рождаемости, — США впереди по большинству показателей, пишет Politico.
ЕС пытается переломить ситуацию: он поручил бывшему главе Европейского центрального банка Марио Драги подготовить доклад о допущенных ошибках и мерах, которые необходимо принять.
Портал Politico внимательно ознакомился с докладом Драги и выяснил, почему США смогли обойти ЕС.
Богатство
Оставив в стороне клише о деньгах и счастье, можно констатировать, что американцы в среднем богаче европейцев. Хотя такая ситуация сохраняется долгое время, ЕС обеспокоен тем, что разрыв по этому показателю увеличивается.
Мудрость
Наличие дополнительных денежных средств означает, что при прочих равных условиях расходы на науку и исследования будут выше. Правительство и частный сектор в США направляют на эти цели пропорционально больше своего и без того значительного ВВП, чем в Европе. Как мобилизовать больше частных средств для ускорения европейских исследований и разработок — один из главных пунктов доклада Драги.
Многие европейские предприниматели предпочитают искать финансирование у венчурных компаний в США. Венчурные капиталисты и расширять свою деятельность именно на американском рынке.
Креативность
Измерение темпов технологического развития — непростая задача. Но, судя по ряду косвенных показателей, и здесь США впереди. Дело не в том, что европейцы ленивы, просто когда речь заходит о доле статей по науке и технологиям, опубликованных в ведущих научных журналах, становится понятно, что США вырвались далеко вперед. Однако не стоит забывать и о Китае, который находится на подъеме. Теперь ЕС отстает и от него.
Богатство энергоресурсами
Иногда американцам просто везет, и это везение имеет название — Пермский бассейн. Миллионы лет назад этот участок территории, простирающийся от Техаса до Нью-Мексико, находился под водой и кишел растительной жизнью. Теперь все накопленные органические вещества превратились в старую добрую техасскую нефть.
Это стимулирует производство.
Продуктивность
Время — деньги.
Производительность труда в США отчасти можно объяснить быстрым внедрением и развитием цифровых технологий — и в этой области Европа плетется сзади.
Самые крупные компании
В 2023 году калифорнийский разработчик микросхем Nvidia стал восьмой американской компанией, рыночная капитализация которой превысила 1 трлн долларов.
Семь из восьми упомянутых американских компаний — из технологического сектора (единственным исключением стал конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway). И в этом плане США продолжают доминировать: среди 30 крупнейших компаний мира на американские фирмы приходится 73%, а среди 500 крупнейших — более половины.
Плодовитость
У европейцев на одну мать приходится меньше детей, чем у американцев. Это означает сокращение налогооблагаемых доходов в будущем и численности трудоспособного населения по сравнению с пенсионерами, которым требуются социальные расходы и медицинское обслуживание. Даже в США снижение рождаемости вызывает тревогу. Но в то время как население Европы, как ожидается, достигнет пика в 453 миллиона человек в 2026 году, население США достигнет пика только во второй половине столетия, причем его численность также будет увеличиваться за счет миграционных потоков.