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Politico: как США обошли Европу — 7 способов

Соединенные Штаты и Европейский союз столкнулись с похожими проблемами за последние пару десятилетий, когда финансовый крах и пандемия COVID вызвали экономический хаос, на восстановление после которого ушли годы. Но именно Америка нашла способ вырваться вперед.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Когда дело доходит до вещей, которые создают богатство — науки, инноваций и даже более высокой рождаемости, — США впереди по большинству показателей, пишет Politico.

ЕС пытается переломить ситуацию: он поручил бывшему главе Европейского центрального банка Марио Драги подготовить доклад о допущенных ошибках и мерах, которые необходимо принять.

Спустя год появился «вердикт» Драги на 400 страницах, который был неумолим: разрыв между ЕС и США только растет, требуются радикальные меры.

Портал Politico внимательно ознакомился с докладом Драги и выяснил, почему США смогли обойти ЕС.

Источник: Norman Rockwell

Богатство

Оставив в стороне клише о деньгах и счастье, можно констатировать, что американцы в среднем богаче европейцев. Хотя такая ситуация сохраняется долгое время, ЕС обеспокоен тем, что разрыв по этому показателю увеличивается.

В 1990 году валовый внутренний продукт (ВВП) США на душу населения был на 16% выше, чем в еврозоне. К 2023 году разница удвоилась, превысив 30%.
Источник: Norman Rockwell

Мудрость

Наличие дополнительных денежных средств означает, что при прочих равных условиях расходы на науку и исследования будут выше. Правительство и частный сектор в США направляют на эти цели пропорционально больше своего и без того значительного ВВП, чем в Европе. Как мобилизовать больше частных средств для ускорения европейских исследований и разработок — один из главных пунктов доклада Драги.

Многие европейские предприниматели предпочитают искать финансирование у венчурных компаний в США. Венчурные капиталисты и расширять свою деятельность именно на американском рынке.

доклад Марио Драги
Источник: Norman Rockwell

Креативность

Измерение темпов технологического развития — непростая задача. Но, судя по ряду косвенных показателей, и здесь США впереди. Дело не в том, что европейцы ленивы, просто когда речь заходит о доле статей по науке и технологиям, опубликованных в ведущих научных журналах, становится понятно, что США вырвались далеко вперед. Однако не стоит забывать и о Китае, который находится на подъеме. Теперь ЕС отстает и от него.

Источник: Norman Rockwell

Богатство энергоресурсами

Иногда американцам просто везет, и это везение имеет название — Пермский бассейн. Миллионы лет назад этот участок территории, простирающийся от Техаса до Нью-Мексико, находился под водой и кишел растительной жизнью. Теперь все накопленные органические вещества превратились в старую добрую техасскую нефть.

Это сделало США крупнейшим в мире добытчиком нефти и природного газа. В результате американская промышленность выигрывает от цен на электроэнергию, которые в три раза ниже европейских.

Это стимулирует производство.

Источник: Norman Rockwell

Продуктивность

Время — деньги.

Американцы за час работы производят больше, чем европейцы. Некоторое время этот разрыв сокращался, но теперь он снова увеличивается.

Производительность труда в США отчасти можно объяснить быстрым внедрением и развитием цифровых технологий — и в этой области Европа плетется сзади.

Источник: Norman Rockwell

Самые крупные компании

В 2023 году калифорнийский разработчик микросхем Nvidia стал восьмой американской компанией, рыночная капитализация которой превысила 1 трлн долларов.

Сравнение с Европой будет печальным: там за последние 50 лет не появилось ни одного бизнеса, стоимость которого бы достигла даже 100 млрд евро.

Семь из восьми упомянутых американских компаний — из технологического сектора (единственным исключением стал конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway). И в этом плане США продолжают доминировать: среди 30 крупнейших компаний мира на американские фирмы приходится 73%, а среди 500 крупнейших — более половины.

Источник: Norman Rockwell

Плодовитость

Исторически сложилось, что росту ВВП в Европе способствовала растущая рабочая сила. Поэтому сокращение численности населения ЕС сулит серьезные проблемы.

У европейцев на одну мать приходится меньше детей, чем у американцев. Это означает сокращение налогооблагаемых доходов в будущем и численности трудоспособного населения по сравнению с пенсионерами, которым требуются социальные расходы и медицинское обслуживание. Даже в США снижение рождаемости вызывает тревогу. Но в то время как население Европы, как ожидается, достигнет пика в 453 миллиона человек в 2026 году, население США достигнет пика только во второй половине столетия, причем его численность также будет увеличиваться за счет миграционных потоков.