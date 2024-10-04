Politico: как США обошли Европу — 7 способов

Измерение темпов технологического развития — непростая задача. Но, судя по ряду косвенных показателей, и здесь США впереди. Дело не в том, что европейцы ленивы, просто когда речь заходит о доле статей по науке и технологиям, опубликованных в ведущих научных журналах, становится понятно, что США вырвались далеко вперед. Однако не стоит забывать и о Китае, который находится на подъеме. Теперь ЕС отстает и от него.