Лукашенко назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его главная задача состоит в том, чтобы не допустить втягивания Беларуси в конфликт передает БелТА.
Так, в командировке на Брестчину, Лукашенко пообщался с жителями агрогородка Парохонск в Пинском районе, и сказал о недопущении втягивания Беларуси в военный конфликт.
Президент обратил внимание на то, что следует осознавать тот факт, что Беларусь располагается вблизи зоны украинского конфликта. И, в связи с этим, белорусский президент обозначил свою главную задачу, как главы страны.
— Моя главная задача — не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси, — заключил президент.
Также Лукашенко назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка.
Но еще глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.