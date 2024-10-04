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Лукашенко назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт

Лукашенко считает своей главной задачей не допустить втягивания Беларуси в конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его главная задача состоит в том, чтобы не допустить втягивания Беларуси в конфликт передает БелТА.

Так, в командировке на Брестчину, Лукашенко пообщался с жителями агрогородка Парохонск в Пинском районе, и сказал о недопущении втягивания Беларуси в военный конфликт.

Президент обратил внимание на то, что следует осознавать тот факт, что Беларусь располагается вблизи зоны украинского конфликта. И, в связи с этим, белорусский президент обозначил свою главную задачу, как главы страны.

— Моя главная задача — не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси, — заключил президент.

Также Лукашенко назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка.

Но еще глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.