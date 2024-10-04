Лукашенко: Украину нужно будет восстанавливать с помощью белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украиной принадлежит не президенту Владимиру Зеленскому, а «американцам». Однако новые власти США, по мнению Лукашенко, будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины. В связи с этим белорусский президент призвал украинские власти задуматься о будущем страны, прежде всего о ее восстановлении.