Лукашенко: Украину нужно будет восстанавливать с помощью белорусов

По словам белорусского президента, Зеленский для решения всех вопросов отправляется в США. «Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут “заможнымi” (состоятельными.— “Ъ”), крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: “Володя, ты кто такой?”» — сказал Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Парохонск (цитата по БЕЛТА).
Лукашенко убежден, что новое американское правительство не будет заинтересовано в восстановлении Украины после завершения конфликта. Поэтому, утверждает он, украинским властям необходимо «взяться за голову». «Им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов», — подытожил он.
Александр Лукашенко неоднократно призывал к началу мирных переговоров между Россией и Украиной и к прекращению боевых действий. Во время недавней встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным он также заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с республикой.