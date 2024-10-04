Лукашенко заявил, что поддержит Украину, если Польша туда влезет

По словам главы государства, польские власти имеют собственные интересы на Украине. Камнем преткновения между Киевом и Варшавой остается Волынская резня. Украинская повстанческая армия* уничтожала в годы Великой Отечественной войны польское население на западе страны.
«В годы войны чего ни было… Украинцы у нас Хатынь сжигали. Что они творили на Припяти, управляемые фашистами, — это кошмар» — цитирует Александра Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер считает, что основой для всех претензий польских властей является стремление прихватить Западную Украину. К Западной Беларуси они относятся также.
«Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы», — подытожил глава государства.
*организация запрещена в России как экстремистская.