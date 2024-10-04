Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ в случае атаки ЦАХАЛ

Ранее в пятницу верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что недавний ракетный удар по Израилю был минимальным наказанием за его преступления. Он добавил, что при необходимости Тегеран выполнит все свои обязательства мощно и решительно, причем «не будет ни медлить, ни торопиться».