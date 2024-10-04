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Евгений Куйвашев презентовал Артему Жоге крупнейшие объекты региона

4 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал полпреду президента в УрФО Артему Жоге крупнейшие объекты Свердловской области.

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Евгений Куйвашев и Артем Жога посетили строящийся кампус Уральского федерального университета и Дворец водных видов спорта, которые располагаются в Новокольцовском микрорайоне.

На спортивном объекте Артему Жоге показали специализированное оборудование: спортивные снаряды, комплекты электронного судейства, устройства для подводного звука для синхронного плавания и так далее.

Во Дворце водных видов спорта есть бассейн для прыжков в воду, два бассейна длиной 50 метров, залы для сухого плавания и многое другое.

«МК-Урал» ранее писал, что 4 октября состоялась встреча нового полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги с главами регионов. Мероприятие прошло в полпредстве, расположенном в Екатеринбурге.

В церемонии приняли участие бывший полпред президента в УрФО, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и другие главы регионов.