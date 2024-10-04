Bloomberg узнал о подготовке санкций ЕС против Ирана за связи с Россией

О том, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, с начала сентября сообщали западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Позже об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, также объявивший о новых санкциях против Тегерана, под которые попала в том числе иранская авиакомпания Iran Air.