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Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной», — указано в материале.

Газета уточнила, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon начнутся 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе заявил, что блок на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.

Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

НАТО
учения