«По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной», — указано в материале.
Газета уточнила, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon начнутся 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе заявил, что блок на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.