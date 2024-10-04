Александр Дрозденко подписал проект бюджета Ленобласти на 2025−2027 годы

Наряду с мощным пакетом социальных обязательств, бюджет донастроен на поддержку военнослужащих и их семей. Так тоже приближаем победу. Доходы консолидированного бюджета региона составят 240 млрд, расходы — 263,5 млрд, дефицит — 9,5%, — рассказал глава 47 региона.
Более 80% расходов бюджета области приходятся на госпрограммы: образование — 57,5 млрд рублей, соцподдержку — 43 млрд рублей, здравоохранение — 34,3 млрд рублей. Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры — 27,2 млрд рублей и сферу ЖКХ и ТЭК — 15,2 млрд рублей.
27 марта 2024 года на 44-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии приняли изменения в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне.