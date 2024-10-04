Айрат Фаррахов: Саммит БРИКС в Казани станет судьбоносным

«Судя по обзору мировой прессы, к саммиту БРИКС приковано внимание ведущих мировых агентств. То, что он будет судьбоносным, это однозначно», — считает Фаррахов.
По его словам, БРИКС — это объединение, которое сегодня превосходит по своему потенциалу другие международные организации.
«Уже сейчас заявлено о вступлении и желании вступить целого ряда государств. Поэтому в связи с серьезными глобальными вопросами, которые сегодня остро стоят, ожидания от этого саммита просто огромные», — отметил депутат.