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Айрат Фаррахов: Саммит БРИКС в Казани станет судьбоносным

Саммит БРИКС в Казани однозначно станет судьбоносным. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Судя по обзору мировой прессы, к саммиту БРИКС приковано внимание ведущих мировых агентств. То, что он будет судьбоносным, это однозначно», — считает Фаррахов.

По его словам, БРИКС — это объединение, которое сегодня превосходит по своему потенциалу другие международные организации.

«Уже сейчас заявлено о вступлении и желании вступить целого ряда государств. Поэтому в связи с серьезными глобальными вопросами, которые сегодня остро стоят, ожидания от этого саммита просто огромные», — отметил депутат.

БРИКС